شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أروقة نادى الزمالك حالة من الإرتباك الشديد ما دفع رئيس النادى مرتضى منصور، توعد مدير النادى محمد سويلم بسبب حالة الانفلات التى شهدتها الساعات الأخيرة من اليوم بالتزامن مع تدريبات الفريق الأول. وتواجد موقع "سوبر كورة" فى قلب الحدث داخل نادى الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.