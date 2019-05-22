مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 / 5 / 2019 فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 22 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة الإسماعيلى والأهلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ومباراة بيراميدز والنجوم على ستاد الدفاع الجوى

موعد مباراة الاسماعيلى والاهلى

تقام مباراة الإسماعيلى والأهلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى .

ووصل الأهلى إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الإسماعيلى الليلة، إذا جمع المارد الأحمر منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، الجونة، والأهلى، بينما فقد فريق بيراميدز أى فرصة فى المنافسة على لقب الدورى بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة، على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

موعد مباراة بيراميدز والنجوم

تقام مباراة بيراميدز والنجوم فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام فى مواجهة تعد "تحصيل حاصل" للفريقين اللذان لم تغير مباراة الليلة من وضعهما شيئاً، حيث ضمن بيراميدز المركز الثالث فى المسابقة بينما هبط النجوم للقسم الثانى بشكل رسمى.

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وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

تعادل بيراميدز مع وادي دجلة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بمسابقة الدوري وهو التعادل الثالث منذ فوزه على القطبين الأهلي والزمالك، حيث حقق بيراميدز ثلاث تعادلات متتالية بنفس النتيجة 1/ 1، التعادل الأول جاء أمام مصر المقاصة ومن بعده المصري وأخيراً وادي دجلة، ليفقد بيراميدز 6 نقاط متتالية.

فيما كان الظهور الأخير للنجوم فى الدورى حزيناً حيث سقط أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ليودع المسابقة بشكل رسمى .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدف .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.