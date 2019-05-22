شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء أساسيين الزمالك استعدادًا لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربى بذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية الأحد الماضى، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعى الذى أقيم على ملعب النادى بميت عقبة.

وقام لاعبو الزمالك الأساسيين، بالركض حول الملعب تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، فيما خاض اللاعبون البدلاء بعض التدريبات البدنية والفنية، والتى شهدت مشاركة الثنائى خالد بوطيب ومحمد عنتر بعد شفاء إصابتهما.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

وكان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الأهلى باللقب.