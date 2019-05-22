تنس الطاولة يعلن ترتيبات البطولات القادمة

عقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة بقيادة معتز عاشور رئيس الاتحاد إجتماعا مع بعض المسؤليين لمناقشة ترتيبات بطولة مصر الدولية وبطولة أفريقيا. وتم الاتفاق خلال الإجتماع على جميع ترتيبات بطولة مصر الدوليه و بطولة افريقيا لتنس الطاولة المؤهلة للأولمبياد طوكيو2020 بمشاركة 22 دولة في الفترة من 24 يونيه إلى 3 يوليو بالصاله المغطاة بالنادي الأوليمبى. إلى 3 يوليو بالصاله المغطاة بالنادي الأوليمبى. وشهدت الإجتماع حضور كلا من المهندس طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي، ومعتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاوله، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاوله والمهندس عبد العزيز السيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاوله، وأحمد الصياد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لتنس الطاوله ياسر إبراهيم ممثلا عن الاتحاد المصري لتنس الطاوله وتواجد أيضاً صبري سالم رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل وأعضاء مجلس إدارة نادي المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة وسامح عيد نجم منتخب مصر والبطل الأوليمبى وخالد حجاج رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الاولمبي .

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