ذكر تقرير ايطالي ان المدرب الاسباني بيب جورديولا سوف يتولي منصب المدير الفني بنادي يوفنتوس في الموسم المقبل. اكد راديو بيانكونيري الايطالي :ان المدرب الاسباني بيب جورديولا وقع مع يوفنتوس عقد تدريب الفريق ولمدة اربع مواسم مقبله. الاسباني بيب جورديولا وقع مع يوفنتوس عقد تدريب الفريق ولمدة اربع مواسم مقبله. وكان جورديولا نجح في الموسم المنتهي بالفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي وهي الدوري وكاس الرابطة وكاس انجلترا. ويذكر ان المدير الفني مسميانو اليجري مدرب اليوفنتوس اعلن رحيلة بنهاية الموسم الحالي بعد قضاء 5مواسم مع الفريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يقترب من تدريب يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.