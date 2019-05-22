رسميًا.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر لليد

نجح فريق كرة اليد بالنادي الاهلي في التتويج، بلقب بطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 28-22 فى المباراه النهائيه من البطولة، التي جمعت الفريقين

على صالة الشباب والرياضة الدولية المغطاة .وبهذا التتويج يحجز الأهلي مقعداً في بطولة افريقيا للأندية ابطال الكؤوس القادمة .فيما حصد نادي سبورتنج الميدالية البرونزية، بالبطولة بعد تفوقة على فريق الجزيرة بنتيحة 26-25 فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع .يشار الى أن فريق سموحة هو حامل لقب كأس مصر الموسم الماضي، بعدما تغلب على طلائع الجيش في المباراة النهائية .