رسميًا.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر لليد

نجح فريق كرة اليد بالنادي الاهلي في التتويج، بلقب بطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 28-22 فى المباراه النهائيه من البطولة، التي جمعت الفريقينعلى صالة الشباب والرياضة الدولية المغطاة .
وبهذا التتويج يحجز الأهلي مقعداً في بطولة افريقيا للأندية ابطال الكؤوس القادمة .
فيما حصد نادي سبورتنج الميدالية البرونزية، بالبطولة بعد تفوقة على فريق الجزيرة بنتيحة 26-25 فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع .
يشار الى أن فريق سموحة هو حامل لقب كأس مصر الموسم الماضي، بعدما تغلب على طلائع الجيش في المباراة النهائية .
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