ذكرت تقارير انجليزيه ان نادي مانشستر يونايتد توصل الي اتفاق مع اللاعب الكرواتي مع ايفان راكيتيش في الصيف. اكدت موقع ديلي ريكورد ان نادي مانشستر يونايتد يعمل يعمل على التعاقد مع إيفان راكيتيتش في هذا الصيف. ويذكر ان برشلونة يفضل بيع اللاعب الكرواتي في المركاتو القادم ويبحث نادي مانشستر عن دعم صفوف الفريق للمنافسة في الموسم المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف راكيتيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.