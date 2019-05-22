طلائع الجيش يقسو على الاتحاد السكندري برباعية ويدخله مرحلة الخطر

حقق فريق طلائع الجيش فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بأربعة اهداف نظيفة بستاد جهاز الرياضة في الجولة قبل الاخيرة للدوري الممتاز. سجل الرباعية كريم طارق هدفين في الدقيقتبن 22 و55 ومحمد ابو المجد ومصطفي محمد في الدقيقتبن 47 و86. ارتفع رصيد الطلائع الى 40 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر وبات مهددا بقوة للهبوط للمظاليم.

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