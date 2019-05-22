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سموحة يكتفى بهدفين في مرمى بتروجت ويقربه بقوة للمظاليم

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حقق فريق  سموحة  فوزا مستحقا  وضمن البقاء بالممتاز بعد تغلبه على بتروجت بهدفين نظيفين بسهولة  بستاد جهاز   ضمن الجولة 33 للدوري

الممتاز.

 سجل هدفي سموحة حسام حسن وكريم طارق في الدقيقتين 30

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و40 .

ارتفع رصيد سموحة الى  38 نقطة وصعد للمركز العاشر  ،بينما تجمد رصيد بتروجت  عند 34 نقطة في المركز الـ16 وبات الاقرب للهبوط مع النجوم والداخلية

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