تقدم فريق الأهلي لكرة اليد رجال على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 19 - 7 خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نهائي كأسمصر لكرة اليد للرجال. يذكر أن سبورتنج احتل المركز الثالث في كأس مصر بعد تغلبه على الجزيرة، في المباراة التي أقيمت اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهائي كأس مصر لليد.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.