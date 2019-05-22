انبي يضرب المقاصة بهدفين ويضمن البقاء رسميا بالممتاز

ضمن فريق انبي البقاء بالدوري الممتاز قبل نهاية الدوري بجولة بعد تحقيق فوز مهم وغالي على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 33 - وقبل الاخير للدوري الممتاز. الجولة 33 - وقبل الاخير للدوري الممتاز. سجل هدفي انبي احمد شكري في الدقيقة 23 و42 واحرز هدف المقاصة اليتيم محمد جابر من ضربة جزاء في الدقيقة 54. ارتفع رصيد انبي الى 39 في المركز التاسع وتجمد رصيد مصر المقاصة عند 45 نقطة في للمركز السادس

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