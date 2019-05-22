حرس الحدود يخطف تعادلا غاليا امام وادى دجلة

اقتنص فريق حرس الحدود نقطة غالية بتعادله مع وادى دجلة بهدف لكل منهما بستاد المقاولون ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. تقدم دجله بهدف محمد هلال بضربة رأس رائعة في بداية الشوط الاول وتعادل للحدود امام عاشور في الدقيقة 81 بهذه النتيجة ارتفع رصيد دجلة الى 37 نقطة وصعد للمركز الـ11 والحدود الـ13 برصيد 36 نقطة.

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