التعادل الايجابي يحسم مواجهة المصري والانتاج الحربي في الدوري

حسم التعادل الايجابي مواجهة المصري امام نظيره الانتاج الحربي بهدفين لكل منهم في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الاسبوع الـ33من الدوري المصري.

نجح المصري في التقدم في الدقيقة السابعه عن طريق تمريرة من فريد شوقي من منتصف الملعب وصلت إلى حسين رجب على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية بيسراه مرت على يسار حارس المرمى وسكنت أعلى يسار الشباك. واستمرت سيطرة المصري علي الشوط واستطاع ان يعزز تقدمه بتسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق ركنية لفريق المصري

من الجهة اليمنى حولها محمود وادي برأسية قوية رائعة من على حدود منطقة الست ياردات مرت على يسار حارس المرمى وسكنت الشباك.

وحاول الانتاج الحربي تبادل السيطرة حت استطاع ان يسجل هدف تقليص حيث احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح الانتاج في الدقيقة 30نجح الانتاج في ان يسجلها عن طريق معاذ الحناوي بعد ان سددها قوية في أقصى يسار شباك احمد مسعود .

وفي الدقيقة 36استطاع الانتاج الحربي ان يتعادل عن طريق كريم لالا

من بينية رائعة من محمد مسعد من منتصف الملعب وسط غفلة كبيرة من دفاع المصري الشوط الثاني ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51 اضاعه إسلام عيسى كرة قوية مرت اعلى من مرمى فريق الإنتاج الحربي بقليل من تمريرة رأسية من محمود وادي من على حدود المنطقة وفي الدقيقة 78 الغاء الحكم هدف لفريق المصري بعد رأسية من إسلام عيسى وصلت إلى أحمد ياسر على حدود منطقة الست ياردات الذي سدد الكرة مرت من الحارس وتهادت داخل الشباك، لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على أحمد ياسر.

وبتلك النتيجه يرتفع رصيد المصري الي النقطة 49يحتل بيها المركز الرابع بينما ارتفع رصيد الانتاج الحربي الي النقطة 37يحتل بيها المركز الحادي عشر