ميسي وأغويرو وديبالا في قائمة الأرجنتين النهائية لكوبا أمريكا يمن شباب نت - متابعات الاربعاء, 22 مايو, 2019 - 02:14 صباحاً [ ميسي ]

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، الثلاثاء، قائمة الفريق النهائية التي ستخوض غمار بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي ستقام بالبرازيل الشهر المقبل.



وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي وباولو ديبالا وسيرغيو أغويرو، في الوقت الذي تم فيه استبعاد ماورو إيكاردي.



ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، جاءت القائمة على النحو التالي، لحراسة المرمى حراسة المرمى: إستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، أوجستين مارشسين (كلوب أمريكا المكسيكي).



وفي الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، فونيس موري (فياريال الإسباني)، ميلتون كاسكو (ريفر بليت)، رينزو سارافيا (راسينج )، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس الهولندي).



وفي الوسط: جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني)، أنخيل دي ماريا و ليوناردو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، ماركوس أكونا (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، رودريجو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إزكويل بالاسيوس (ريفر بليت)، روبيرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي)، جيرمان بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي)، جويدو رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي).



وفي الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، سيرغيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، ماتياس سواريز (ريفر بليت).



وتخوض الأرجنتين فعاليات كوبا أمريكا في المجموعة الثانية بجانب باراغواي وكولومبيا وقطر.



المصدر: الاناضول كلمات مفتاحية :

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