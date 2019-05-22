رياضة | جروس يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز قبل نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز قبل نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة قبل انطلاق المران مع اللاعبين ، حيث تحدث جروس مع لاعبيه عن اللقاء السابق أمام فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية، وطالبهم بنسيان نتيجة اللقاء السابق والتركيز في في لقاء الأحد المقبل.

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كما طالب جروس جميع اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء المقبل، مؤكدا لهم أنهم قادرون علي الفوز وحصد اللقب.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.