رياضة | عاجل.. مدرب المنتخب يكشف مفاجأة مدوية عن سبب استدعاء بديل عبد الله جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب المنتخب يكشف مفاجأة مدوية عن سبب استدعاء بديل عبد الله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سبب استدعاء أحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر لنادي سموحة.

وقال جارسيا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبو الفتوح لاعب رائع وأتابعه منذ بداية الموسم، كذلك فترته مع المنتخب الأولمبي".

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وأكمل: "مباراة نيجيريا هى ما جعلتنا نصمم على بقاء أبو الفتوح مع المنتخب، فهو يملك شخصية قوية لأنه تمكن من اللعب بعد خطأه وقدم مباراة جيدة".

وأتم: "هذه الشخصية نحتاجها في منتخب مصر، لأنها تعطينا أدوار كثيرة".

وشهدت الساعات الماضية انتقادات لاذعة للجهاز الفني للمنتخب بسبب عدم استدعاء عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.