رياضة | مدرب المنتخب: أحمد علي أفضل مهاجم "صندوق" في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب: أحمد علي أفضل مهاجم "صندوق" في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، على مستوى أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

Advertisements

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أحمد علي أفضل لاعب داخل الصندوق في مصر حاليًا".

وتابع: "أحمد علي يختلف عن مروان محسن وأحمد حسن كوكا، حيث يجيدان النزول لوسط الملعب واستلام الكرة وتسليمها، أما أحمد علي قادر على التسجيل من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء".