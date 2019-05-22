رياضة | أحمد شكري يقود إنبي للفوز على المقاصة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شكري يقود إنبي للفوز على المقاصة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة مصر المقاصة ضد انبي التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

تقدم أحمد شكري لفريق إنبي بهدفين دون رد سجلهما في الدقيقتين 23، 42 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح فريق المقاصة في تقليص الفارق وسجل هدفًا عبر اللاعب ميدو جابر بالدقيقة 54 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز انبي بنتيجة 2/1 وحصد 3 نقاط ثمينة في مسابقة الدوري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد انبي إلي 39 نقطة وتقدم للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند 45 نقطة في المركز السادس.