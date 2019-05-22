رياضة | طلائع الجيش يضمن البقاء ويقرب الاتحاد من الهبوط.. وتعادل مثير بين المصري والإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يضمن البقاء ويقرب الاتحاد من الهبوط.. وتعادل مثير بين المصري والإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز كبير ضد فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هذا الفوز ضمن لفريق الجيش بقاءه في الدوري المصري بشكل رسمي، وأصبح الاتحاد في موقف صعب للغاية بسبب اقترابه من مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

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كما تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع فريق الانتاج الحربي بنتيجة هدفين لكل فريق، واستفاد الإنتاج من هذا التعادل بالابتعاد عن مناطق الهبوط بفارق 3 نقاط قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.