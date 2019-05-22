رياضة | التوأم يقود سموحة للبقاء في الدوري ويصعب من موقف بتروجيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوأم يقود سموحة للبقاء في الدوري ويصعب من موقف بتروجيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق سموحة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في خطف فوز ثمين من بتروجيت بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المكس في الأسبوع 33 من بطولة الدوري.

وجاءت ثنائية الفريق السكندري عبر حسام حسن في الدقيقة 30، ورجب نبيل في الدقيقة 40، ليضمن بشكل رسمي البقاء في بطولة الدوري.

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بهذا الفوز رفع سموحة رصيده للنقطة 38 في المركز العاشر، وتوقف رصيد بتروجيت عند النقطة 34 في المركز السادس عشر ويصعب من موقفه في البقاء ببطولة الدوري.

وفي مباراة أخرى خطف حرس الحدود نقطة ثمينة من أنياب وادي دجلة بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.