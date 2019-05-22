رياضة | خاص - نهاية حلمي طولان تقترب مع الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - نهاية حلمي طولان تقترب مع الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري سيعلن رحيل حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر وذلك عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، من 8 انتصارات، و12 فوز و12 تعادل.

ودخل زعيم الثغر بهذه الهزيمة الكبيرة أمام طلائع الجيش منقطة الخطر، حيث أصبح مهدد بقوة للهبوط للممتاز ب.