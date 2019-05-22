رياضة | أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن سعادته الغامرة بانضمام 5 لاعبين دفعة واحدة من فريق بيراميدز لقائمة منتخب مصر الأولية التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2019.

وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

أضاف آل الشيخ بأن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق بما يعود بالفائدة علي الكرة المصرية.

شدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة، وأن يكون التوفيق في صالح مصر بالبطولة القارية.