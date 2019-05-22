رياضة | حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي الزمالك في طرح تذاكر مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وشهد مقر نادي الزمالك إقبال كبير مساء اليوم من جانب الجماهير المتعطشة لشراء التذاكر وحضور اللقاء لدعم ومساندة اللاعبين.

كما شهدت منافذ البيع في الإسكندرية زحام بين جماهير الزمالك أثناء شراء تذاكر مباراة نهضة بركان.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة نهضة بركان بهدف نظيف.