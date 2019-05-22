الامارات | «بيغ مارت» يحلّق بلقب الكرة الطائرة في دورة التسامح بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيغ مارت» يحلّق بلقب الكرة الطائرة في دورة التسامح بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق «بيغ مارت إيه» بلقب منافسات الكرة الطائرة، لدورة التسامح الرمضانية المقامة في مدينة العين، برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بعد فوزه 3-2 على فريق الزعيم في المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد.

وقدم رئيس اللجنة المنظمة العليا، أحمد آل سودين، ومدير البطولة، على مسيري، الكأس والميداليات الذهبية، وجائزة نقدية 20 ألف درهم للفريق البطل، في حين حصل الوصيف، فريق الزعيم، على الميدالية الفضية، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم، بينما نال فريق التعاون الميداليات البرونزية وجائزة نقدية 10 آلاف درهم، بعد أن حصد المركز الثالث عقب فوزه منافسه «أونلي فريش» 2-1.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الكرة الطائرة، عبدالله زويد، بالمستوى الفني للفرق المشاركة، موضحاً أن ما قدمه اللاعبون في جميع المباريات فاق التوقعات، واستمتعت به الجماهير الحاضرة، وأكد أن منافسات الكرة الطائرة ظلت تجذب الأنظار من جميع المنافسات الأخرى، خصوصاً في الدورات الرمضانية، وقال في تصريحات صحافية: «غالباً ما تكون منافسات الكرة الطائرة هي اللعبة الشعبية الأولى في الدورات الرمضانية، حيث تحظى بإقبال كبير من المشاركين، ولذلك فإن أندية الدولة ترسل كشافيها لمتابعة الدورات الرمضانية، لاكتشاف المواهب من الفئات التي شملهم القرار السامي».

Advertisements

بدوره، أعرب مدرب فريق «بيغ مارت إيه»، حمزة قاسم، عن سعادته بالتتويج بلقب المنافسة، موضحاً أن ما يسعده أكثر هو الفوز على المنافس العنيد، فريق الزعيم، وردّ الدّين له بعد فوزه عليه في نهائي بطولة النسخة السابقة.

3 مباريات في خماسيات كرة القدم

تقام، اليوم، ثلاث مباريات في منافسات خماسيات كرة القدم بصالة استاد خليفة بن زايد، ويلتقي في المواجهة الأولى فريقا اياكس والجالية المغربية، ضمن المجموعة الأولى، في حين تجمع المباراة الثانية بين «شركة الريس للمقاولات» و«العين سيتي»، ويلتقي في المباراة الثالثة والأخيرة بالأمسية، فريقا الاتحاد والتعاون، لحساب المجموعة الثانية.