الامارات | المصري أبوزيد يشارك في 3 فرق خلال 5 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري أبوزيد يشارك في 3 فرق خلال 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ محترف فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المصري أشرف أبوزيد، من أبرز اللاعبين في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة، خصوصاً أنه شارك في جميع النسخ الخمس للمسابقة، منذ انضمامها إلى دورة ند الشبا الرياضية في 2015.

وبدأ أبوزيد مشواره في «ناس» بالمشاركة مع فريق النيابة العامة لمدة ثلاثة مواسم، بينما لعب العام الماضي مع فريق شرطة دبي، قبل أن ينضم إلى فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في النسخة الحالية.

من جهته، أعرب أبوزيد عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية مع ديوا، وقال: «الميدالية البرونزية إنجاز للفريق، في ظل الظروف التي لعب فيها البطولة، ومقارنة بفرق أخرى استعدت بشكل جيد، وتضم لاعبين على أعلى مستوى، وكانت المباراة أمام دبي للإسعاف قوية وصعبة على الفريقين، ولكننا حاولنا كثيراً أن نكون في المقدمة واللعب بأكثر من خطة، على مدار الفترات الأربع».

وأضاف: «سبق لي اللعب في دورة ند الشبا لثلاثة مواسم مع النيابة العامة ثم مع شرطة دبي في الموسم الماضي، وهذا الموسم مع ديوا، وما حققته في دورة ند الشبا يمثل تاريخاً في مسيرتي، خاصة بالتنقل بين الأندية، وأيضاً مساعدة الفرق التي لعبت لها للصعود لمنصات التتويج إلى جانب أن دورة ند الشبا أسهمت كثيراً في تطوير كرة السلة للكراسي المتحركة، خصوصاً أنها في موسم تزداد قوة عن الموسم السابق، بجانب زيادة قاعدة اللاعبين، واكتسابهم خبرة اللعب مع لاعبين محترفين».