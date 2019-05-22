الامارات | دارين بربر صنعت من «السرطان» بطلة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن دارين بربر صنعت من «السرطان» بطلة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت البطلة اللبنانية، دارين بربر، المقيمة في الإمارات، إنها اضطرت إلى تركيب «ساق اصطناعية» بعد إصابتها بمرض السرطان، وهي في عمر الـ15. وأضافت: لم يكن لي اهتمام بالرياضة، لكن بعد أن أنجبت أطفالاً شعرت بأن وزني بات في زيادة واضحة، فقررت أن اتجه إلى الرياضة، وفقدت 25 كيلوغراماً من وزني، وأحقق العديد من الميداليات العالمية والقارية، ومازلت أملك الدوافع لتحقيق نجاحات أخرى. دارين تتحدث في الندوة. من المصدر طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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