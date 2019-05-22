الامارات | «السرب 80» يغرّد وحيداً في صدارة «22 قدماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «السرب 80» يغرّد وحيداً في صدارة «22 قدماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج القارب «السرب 80»، لمالكه الحر راشد خادم المهيري، وبقيادة راشد أحمد المهيري، بطلاً لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بعدما جمع 17 نقطة، متفوقاً على جميع القوارب، حيث جاء خامساً في الجولة الأولى وتاسعاً في الجولة الثانية وثالثاً في الجولة الثالثة. وتألق القارب «السرب 80» في الجولات الثلاث، مقدماً مستوي متميزاً مكّنه من التقدم في منافسات فئة الناشئين ثماني - 16 سنة، والتفوق في الترتيب العام أيضاً في فئتي الشباب من ثماني - 21 سنة والناشئين ثماني - 16 سنة.

ونال المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً القارب «الشليلة 64»، لمالكه النوخذة إبراهيم سلطان إبراهيم المرزوقي، وجمع 18 نقطة، بينما حلّ ثالثاً القارب «مرعب 31» لمالكه النوخذة إبراهيم صالح محمد أحمد الحمادي، وجمع 20 نقطة.

الجدير بالذكر أن السباق شهد مشاركة 49 قارباً تنافست على مدار ثلاث جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى مع افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري 2018-2019 في 14 سبتمبر الماضي، بينما جرت منافسات الجولة الثانية في 25 يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثالثة والختامية في 22 فبراير الماضي.