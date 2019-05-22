الامارات | 26 بطلاً يستعرضون تجاربهم الناجحةفي ملتـقى «بصمة رياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 بطلاً يستعرضون تجاربهم الناجحةفي ملتـقى «بصمة رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دورة ند الشبا الرياضية، أول من أمس، ملتقى حوارياً بعنوان «بصمة رياضي»، على هامش فعاليات الدورة التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية، البالغ مجموع جوائزها ستة ملايين درهم.

وشارك في الملتقى 26 رياضياً ورياضية من نُخبة الإماراتيين من الأسوياء وأصحاب الهمم والمقيمين في الدولة، استعرضوا على مدار ثلاث ساعات تجاربهم الملهمة التي قادتهم لتحقيق الإنجازات في المجال الرياضي.

وضمت قائمة المشاركين كلاً من: لاعب شباب الأهلي ماجد حسن، ولاعبة الجمباز لمياء طارق، ومؤسس فريق شي رن دبي سعاد عبدالله، ولاعبة منتخب الكرة الطائرة نادية علي، ولاعب منتخب الطائرة محمد عباس، ولاعب منتخب الكاراتيه مروان المازمي، ولاعبة منتخب الكاراتيه فاطمة سالم، ولاعبتي المنتخب الوطني للجوجيتسو حمدة البلوشي ومهرة الهنائي، ولاعبة منتخب المبارزة شهد خرام، ولاعب منتخب الجودو أحمد النقبي، وعضو منتخب السباحة عبيد الجسمي، ولاعب منتخب الجوجيتسو عمر الفضلي، ولاعبة التزلج أمينة محمد، ولاعب الفروسية عبدالله المري، ولاعب دفع الجلة أحمد علي، ولاعب رمي المطرقة محمد عمر، ولاعبة ألعاب القوى فاطمة الحوسني، ولاعبة الدراجات الهوائية أسماء الجناحي.

كما شارك من أصحاب الهمم كل من: سهام الرشيدي، والبطل الأولمبي، محمد خميس، واللبنانية دارين بربر، التي تشارك في سباقات الجري بقدم صناعية، ومؤسس فريق أنغل وولف، والعداء الذي شارك في 30 ماراثون خلال 30 يوماً في تحدي دبي للياقة، نيك واتسون، والبطلين ماركوس سميث دافيد لابوشير، وسام ستوليري.

وأدار الجلسة، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، يعقوب السعدي، إذ تركزت على نجاح هؤلاء الرياضيين في تجاوز العقبات والتحديات لتحقيق البطولات والألقاب.

كما تناول الملتقى خلاصة تجارب الأبطال المشاركين، وأبرز المواقف والمحطات الإنسانية التي مروا بها، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية، كما تحدثوا عن طموحاتهم المستقبلية، سواء على مستوى المجال الرياضي أو على مستوى العمل الإنساني‪.‬

وأكد مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة العليا للدورة، ناصر أمان آل رحمة، أن دورة ند الشبا الرياضية، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تؤكد قيمة العمل الإنساني للرياضيين، باعتبارهم أفراداً مؤثرين في المجتمع.

وقال في تصريحات صحافية: «الهدف من مثل هذه التجمعات هو دعم الرياضة، وتحفيز أفراد المجتمع، وتكوين أجيال جديدة من الرياضيين يسيرون على خطاهم، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع». وشكر آل رحمة المشاركين على حضورهم واستعراض تجاربهم الملهمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي حولتهم إلى أبطال وقدوة لغيرهم من الشباب والفتيات.

الرشيدي ستطرح مبادرة عالمية لخدمة أصحاب الهمم

قالت سفيرة الطاقة الإيجابية، سهام الرشيدي، إنها ستطرح مبادرة عالمية لخدمة أصحاب الهمم، تتعلق بإطلاق تطبيق إلكتروني لرصد نتائج ومستويات الرياضيين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة سيستفيد منها جميع أصحاب الهمم في قارة آسيا.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها تابعت بطولة فزاع الدولية في مارس الماضي، ولاحظت أن اللاعبين لديهم العديد من المقترحات، مبينة أنها ستكشف عن تفاصيل المبادرة قريباً.

الجناحي تنشئ حساباً لنشر رياضة الدراجات الهوائية

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كشفت لاعبة الدراجات الهوائية أسماء الجناحي، أنها أنشأت حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، للمساهمة في نشر رياضة الدراجات، لافتة إلى أن الحساب شهد تفاعلاً من 40 فتاة مواطنة ومقيمة في الدولة.

وقالت إن الفكرة أحدث صدى إيجابياً، موضحة أن رياضة الدراجات حصلت على دعم كبير، بعدما باتت الفتيات يمارسن هذه الرياضة بكل حرية، خصوصاً مع إنشاء العديد من المضامير المخصصة لها.

ماجد حسن: «الصليبي» أصعب ما واجهني في مسيرتي الكروية

اعتبر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، أن أصعب المواقف التي واجهته في مسيرته الكروية كانت تعرضه للإصابة مرتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي.

وقال خلال مشاركته في ملتقى حواري بعنوان «بصمة رياضي»: «حينما سمعت ما تحدث عنه المشاركون في ملتقى بصمة رياضي، اكتشفت أن معاناة الإصابة والاستشفاء منها، تعد جزءاً بسيطاً مما تعرض له الأبطال الرياضيون من صعوبات للوصول إلى الإنجازات التي حققوها».

وأضاف: «استطعت بعزيمة كبيرة أن أعود من منحة الإصابة وأسهم مع فريقي في تحقيق بطولتين هذا الموسم، ونطمح إلى تحقيق المزيد من البطولات في المواسم المقبلة».

وشدد ماجد حسن، على أنه ينوى مواصلة مسيرته الدراسية بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية والوصول إلى مكانة علمية مرموقة.

وقال: «أدرك جيداً أن لاعب كرة القدم مهما وصل من شهرة ومكاسب فمصيره في النهاية الاعتزال، وأنوي أن أواصل حياتي في مجال آخر، والدراسة ستكون هي أفضل وسيلة لتحقيق النجاح في مكان آخر».

الهنائي: فضلت الجوجيتسو لثقافته الراقية

أكدت لاعبة شباب الأهلي، مهرة الهنائي أن سبب اختيارها لعبة الجوجيتسو هو أنها اكتشفت الرقي الكبير لهذه اللعبة في التعامل مع الناس، من خلال احترام المنافسين، موضحة أن ذلك يعد من أهم أسباب انتشار اللعبة في الدولة.

وقالت إنها تعلمت العديد من الأشياء الإيجابية من خلال ممارستها الجوجيتسو، أبرزها الجرأة والشجاعة، مشددة على أنها شخصيتها تغيرت بصورة إيجابية، بعدما دخلت مجال اللعبة.