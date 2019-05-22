الامارات | الزمالك يعلن حضور 60 ألف مشجع في نهائي «الكونفدرالية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن حضور 60 ألف مشجع في نهائي «الكونفدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن حضور 60 ألف مشجع بشكل رسمي في مباراة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء: «وزارة الداخلية المصرية وافقت، بشكل رسمي، على حضور 60 ألف متفرج».

وتابع: «أشكر وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، على المجهودات الكبيرة التي تم بذلها». ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان، الأحد المقبل باستاد برج العرب، وكان بركان قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0.