الامارات | أسامواه جيان يعتزل دولياً بسبب «شارة القيادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أسامواه جيان يعتزل دولياً بسبب «شارة القيادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قائد المنتخب الغاني لكرة القدم أسامواه جيان، أول من أمس، اعتزاله اللعب دولياً، قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، احتجاجاً على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة.

وأشار جيان (33 عاماً)، في بيان صحافي، إلى أن خطوته تأتي اعتراضاً على عزم المدرب كويسي أبياه حرمانه من شارة قيادة المنتخب الغاني.

وتابع جيان «بعد التشاور مع عائلتي والفريق، إذا كان قرار المدرب منح شارة القيادة في البطولة للاعب آخر مع وجودي ضمن التشكيلة، فإنني أرغب في استبعاد نفسي من البطولة».

وأردف مهاجم قيصري سبور التركي «أرغب باعتزال اللعب دولياً، بشكل دائم»، مرفقاً البيان، الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتعليق جاء فيه: «شكراً غانا، أنا ممتن إلى الأبد».

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات، منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو. وبدأ جيان مسيرته الدولية في سن السابعة عشرة بمواجهة الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفاً في 106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

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وسبق لجيان أن تألق بشكل لافت مع مجموعة من الأندية، كان أبرزها فريق العين الذي حقق معه العديد من الألقاب المحلية في الإمارات، إلى الجانب التألق على مستوى الهداف لسنوات طويلة، حيث سبق أن شكل ثنائياً خطيراً مع نجم العين السابق، ولاعب الهلال السعودي حالياً، عمر عبدالرحمن (عموري)، كما اعتبر واحداً من أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة الإفريقية. وارتبط جيان بالقصة الشهيرة لمنتخب غانا في مونديال 2010، الذي أقيم في جنوب إفريقيا، حيث ضيع ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام منتخب أوروغواي، كان تسجيلها لها كفيلا بنقل غانا إلى نصف نهائي المسابقة الأكبر في العالم.

إعلان قائمة المنتخب المصري لكأس إفريقيا

كشف مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب لهيطة، أمس، عن القائمة الأولية لـ25 لاعبا، والتي أعلنها مدرب «الفراعنة»، المكسيكي خافيير أغيري، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية. ويقيم المنتخب المصري معسكراً في برج العرب، بدءاً من السادس من يونيو المقبل.

وسيخوض الفراعنة وديتين أمام تنزانيا وغينيا 13 و16 من الشهر المقبل.

ومن أبرز الغائبين عن القائمة عبدالله جمعة ورمضان صبحي ومحمد عواد وعمرو السولية ومحمود كهربا. وستضم: في حراسة المرمى أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمود جنش. وللدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، باهر المحمدي، محمود الونش، أحمد أيمن، عمر جابر، أيمن أشرف وأحمد أبوالفتوح.

وفي الوسط: محمد النني، طارق حامد، علي غزال، نبيل عماد، وليد سليمان، عبدالله السعيد، محمد صلاح، تريزيغيه وعمرو وردة. وفي الهجوم أحمد علي، مروان محسن وأحمد كوكا.