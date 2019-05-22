الامارات | غاريدو: مباراة الاستقلال كانت فرصة لبعض اللاعبين لوداع استاد هزاع

شكرا لقرائتكم خبر عن غاريدو: مباراة الاستقلال كانت فرصة لبعض اللاعبين لوداع استاد هزاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إن مباراة الاستقلال الإيراني، أول من أمس، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي خسرها «الزعيم» بهدف مقابل هدفين، كانت فرصة جيدة لوداع بعض عناصر الفريق استاد هزاع بن زايد، ملعب فريق العين، مضيفاً: «كنا نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ختام مباريات الفريق على ملعبه بالموسم الكروي الحالي».

وأصرّ غاريدو في المؤتمر الصحافي، على أن فريقه قدم مباراة جيدة حتى اللحظة الأخيرة من عمر المواجهة رغم الخسارة، وقال: «النتيجة النهائية كانت لمصلحة الفريق المنافس، لأنه كان قد سجل هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما أعتقد أنه كان نقطة التحول في مسار المباراة، حكم الساحة منح فريق الاستقلال ركلة جزاء غير صحيحة مع بداية الشوط الثاني، بينما لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للعين مع نهايته، وإذا كانت تقنية (الفار) موجودة لتدخلت وغيرت من قراراته».

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وهي المرة الأولى التي يودع فيها فريق العين مسابقة دوري أبطال آسيا من دون تحقيق إي نقطة، وهو ما يجعل من مشاركته في النسخة الحالية الأسواء في تاريخه، خصوصاً أنه جمع نقطتين فقط من أصل 18 نقطة، بالتعادل خارج أرضه أمام الاستقلال الإيراني 1-1، والدحيل القطري 2-2، بينما خسر جميع مباراتيه على أرضه، بجانب خسارة خارج الديار أمام الهلال السعودي.

وحول مواجهة العين المقبلة أمام الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، قال: «ندرك جيداً مدى أهمية مباراتنا المقبلة أمام فريق نادي الوحدة في آخر مواجهة لنا بالموسم الكروي الحالي، والتي سيتحدد من خلالها هوية الفريق الذي سيتأهل للعب بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، ونحن حريصون على تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز، لتأكيد أحقية العين في تمثيل الدولة بمسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل».

من جانبه، قال مدرب فريق الاستقلال الإيراني، فرهاد مجيدي، إن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة على مدار شوطي اللقاء أمام فريق قوي بحجم فريق العين، وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حصلنا على العديد من الفرص للتسجيل، وأعتقد أن فريقي لو استطاع أن يسجل ركلة الجزء التي ضاعت في مطلع الشوط الثاني، لكانت المباراة انتهت بنتيجة أكبر من فوزنا بهدفين مقابل هدف».