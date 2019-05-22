الامارات | فيكيو يرحل عن شباب الأهلي بنهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيكيو يرحل عن شباب الأهلي بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة فوكس سبورت البرازيلية، أن شباب الأهلي لن يفعِّل خيار شراء عقد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، بداية من الموسم المقبل، موضحة أن اللاعب سيعود إلى ناديه السابق، سانتوس البرازيلي، بعد انتهاء إعارته إلى شباب الأهلي بنهاية الموسم الجاري، إذ يخوض الفريق آخر مباراة له في الموسم الحالي، بمواجهة الفجيرة في الجولة الـ26 من دوري الخليج العربي، السبت المقبل، على استاد شباب الأهلي في العوير. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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