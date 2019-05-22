الامارات | إدواردو cلاعب الهلال يتوجه إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو cلاعب الهلال يتوجه إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر البرازيلي، كارلوس إدواردو، مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أمس، وهو داخل طائرة لشركة «طيران الإمارات»، أثناء توجهه من العاصمة السعودية الرياض إلى دبي، حيث أشارت وسائل إعلام مختلفة عن اقترابه من الانضمام إلى شباب الأهلي، خصوصاً أن الهلال السعودي لا ينوي الإبقاء عليه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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