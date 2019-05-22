شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المصري والإنتاج الحربي 2/2 في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الجيش في السويس، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 33 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي المصري، حسين رجب في الدقيقة 7، ومحمود وادي في الدقيقة 15، وهدفي الإنتاج معاذ الحناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وكريم لالا في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 49 نقطة في المركز الرابع، ورصيد الإنتاج الحربي إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.