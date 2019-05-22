شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرصد 7 ملايين جنيه لضم ثنائي بتروجيت.. ويفاوض مدافع الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى فى الاستعداد للموسم الجديد، بناء على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان الذى يسعى لبناء فريق قوى، قادر على المنافسة على كافة البطولات، وتعويض الموسم السيئ الذى ظهر به فريق «الدراويش» هذا الموسم، بعدما ودع البطولة العربية مبكراً، ثم البطولة الإفريقية، وأخيراً كأس مصر، كما انعدمت فرص الفريق فى المنافسة على التتويج ببطولة الدورى الممتاز

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ووضعت لجنة التعاقدات ثنائى فريق بتروجت أحمد العجوز وأحمد عبدالرحمن وزلا على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالفعل أجرى مسؤولو الإسماعيلى اتصالات مكثفة مع نظرائهم فى النادى البترولى، لمعرفة إمكانية التعاقد مع لاعبى الفريق، لاسميا أنهما لا يحصلان على فرصة المشاركة أساسياً تحت قيادة محمد عودة، المدير الفنى، ورصد النادى الإسماعيلى 7 ملايين جنيه للتعاقد مع اللاعبين، لاسميا فى ظل ترحيب العجوز وزلا بالانتقال للنادى الإسماعيلى.

جاء ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه مسؤولو النادى عن مدافع متميز، فى ظل التأكد من رحيل محمود متولى عن الفريق، ورفض التجديد بسبب تمسكه بالانتقال للنادى الأهلى وتفعيل التعاقد مع القلعة الحمراء، خاصة أن اللاعب وقع عقود انتقاله مع الأهلى، وتبحث لجنة الكرة العديد من الأسماء، على رأسها إبراهيم أبواليزيد، مدافع الداخلية، والذى رحب هو الآخر بالانضمام للإسماعيلى، بعدما هبط الداخلية للقسم الثانى، وهناك أيضاً العديد من اللاعبين فى أندية القسم الثانى تم ترشيحهم عن طريق لاعبى النادى القدامى الذين يتولون تدريب أندية القسم الثانى.

من جهة أخرى، حفز مجلس إدارة النادى اللاعبين بمكافآت إضافية حالة الفوز على الأهلى اليوم فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، حيث يرغب مجلس الإدارة فى تواجد الفريق فى المربع الذهبى، وضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، وكان الفريق قد استعد لمواجهة الأهلى المقرر لها الليلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالفوز على فريق الشباب بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جمعتهما على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية سجله حازم مرسى.