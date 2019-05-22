شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفض اتهامه بالمجاملات في قائمة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى، المدير الفنى، اتهامه بالمجاملة في القائمة التي أعلنها أمس وتضم 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق المقرر في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى، على أن يتم استبعاد حارس مرمى وأحد اللاعبين قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يوم 11 يونيو المقبل.

وضمت القائمة كلا من: أحمد المحمدى ووليد سليمان وعبدالله السعيد وأحمد على كامل ومحمد الننى ومحمد صلاح وأحمد حجازى وعمر جابر وأحمد الشناوى ومروان محسن ومحمد أبوجبل وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وعلى أحمد «غزال» ومحمود حسن «تريزيجيه» وعمرو وردة وأيمن أشرف ومحمد الشناوى ومحمود حمدى «الونش» وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد «دونجا» ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود علاء وأحمد أبوالفتوح فيما كان أبرز الغائبين عن القائمة كلاً من عبدالله جمعة ومحمود كهربا لاعبا الزمالك ورمضان صبحى لاعب الأهلى.

من جانبه، أكد هانى رمزى، مدرب المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى لم يتلق أي تعليمات من هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف على الفريق، بشأن ضم وليد سليمان لاعب الاهلى إرضاء لجماهير ناديه وردًّا على انضمام عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الذي تمسك «أجيرى» بانضمامه إلى صفوف الفريق باعتباره أفضل لاعب في الدورى خلال الفترة الأخيرة، وشدد «رمزى» على أن الجهاز الفنى لم يجامل أي لاعب انضم للمعسكر الأخير، مشيرا إلى أنه سيتم استبعاد حارس مرمى ولاعب من المنضمين للمعسكر الحالى وفقا لرؤية الجهاز الفنى، وأكد «رمزى» أن الجهاز الفنى لا يتأثر بالضغوط الجماهيرية سواء في المدرجات أو على السوشيال ميديا. وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد المدافعين المنضمين حديثا سيكون الأقرب للخروج من القائمة النهائية مع الحارس الرابع.. وكان أجيرى قد تمسك بضم حارس الزمالك الأساسى رغم تحفظ أحمد ناجى مدرب الحراس على تصرفاته. فيما حمل محمد عواد حارس الإسماعيلى أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب مسؤولية عدم اختياره في المنتخب وشن عواد هجوماً ضاريا على ناجى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى.