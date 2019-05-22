الوحدة الإماراتي يفرض التعادل على اتحاد جدة ويتصدر المجموعة

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتحاد والوحدة الإماراتي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

سجل لاتحاد جدة رومارينهو الدقيقة 68 ، وسجل لفريق الوحدة الإماراتي محمد المنهالي الدقيقة 71.

وحافظ الوحدة الإماراتي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وحل اتحاد جدة وصيفاً برصيد 11 نقطة.

وشهدت مجريات اللقاء أحداثاً مؤسفة، عندما القت جماهير اتحاد جدة قوارير المياه على لاعبي فريق الوحدة الامارتي بعد تسجيل الفريق الاماراتي هدف التعادل في الدقيقة 71، بعد احتفال اللاعب محمد المنهالي أمام الجماهير.

جاءت البداية، متحفظة من قبل الفريقين، وانحصر اللعب في الشوط الأول وسط سجال من قبل الفريقين.

هدد أصحاب الأرض أولاً، في الدقيقة 15 من تسديدة مباغته عن طريق كارلوس فيلانويفا، من خارج منطقة الجزاء، و نجح الحارس راشد السويدي في التصدي لها بصعوبه.

زج مدرب الاتحاد باللاعب عصام المولد، الدقيقة 28 بديلاً للاعب سيكو سانوجو الذي خرج متاثراً بداعي الإصابة.

Advertisements

فرط رومارينهو لاعب اتحاد جدة، في فرصة تسجيل هدف محقق الدقيقة 37 عندما لم يجيد التعامل مع الكرة العرضية، التي مرت سهله بجوار القائم.

تصدى فواز القرني لتسديدة لاعب الوحدة سلطان الغفاري الزاحفة ، الدقيقة 38.

جاءت بداية الفريقين، مع إنطلاقة الشوط الثاني قوية، و ظهر الاتحاد أفضل نسبياً، وكان الفريق الاقرب للتسجيل في الدقائق الأولى من شوط اللقاء الثاني.

نجح لاعب اتحاد جدة رومارينهو في من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 68 مستغلاً غفلة دفاعات فريق الوحدة الاماراتي.

سجل محمد المنهالي، هدف التعادل لفريق الوحدة الاماراتي الدقيقة 71، بعد متابعة دقيقة، للكرة التي إرتدت عن طريق الخطأ، من دفاع الاتحاد.

فرط ناصر الشمراني في الدقيقة 75 في فرصة تسجيل الهدف الثاني، لفريق اتحاد جدة، عندما سدد كرة ارتطمت بالقائم.