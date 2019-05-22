الوصل يودع دوري الأبطال بخسارة ثقيلة أمام الزوراء

تلقى الوصل الإماراتي خسارة ثقيلة من ضيفه الزوراء العراقي مساء اليوم الثلاثاء، 1-5 على إستاد نادي الوصل في زعبيل بدبي، في إطار الجولة الـ 6 الأخيرة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورفع الزوراء رصيده إلى 8 نقاط، وأنهى مشواره في البطولة بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط، وظل في المركز الرابع.

وكانت مباراة اليوم، تحصيل حاصل بين الفريقين، بعدما ضمن كلًا من ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي، التأهل إلى دور الـ 16.

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ويتصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط للنصر، وتأجلت مباراتهما التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وبادر الوصل بالتسجيل عن طريق حسن محمد في الدقيقة 5، وقلب الزوراء الطاولة على منافسه بتسجيل 3 أهداف عن طريق علاء عباس (هدفان) في الدقيقتين 22 و45، وأحمد فاضل في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 للفريق العراقي.

وزاد الزوراء من غلته بهدف رابع من تسديدة مباشرة في الدقيقة 52، بقدم أحمد جلال، وأضاف مهند كرار الهدف الخامس في الدقيقة 59، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.