تعرض دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، لالتواء في الكاحل الأيسر، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام بيتار من الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء.
وتعرض كوستا للإصابة في الدقيقة (23)، إثر عرقلة من لاعب بالفريق المنافس، واضطر للخروج من المباراة في الدقيقة (28).
وبعدها بوقت قصير أعلن أتلتيكو أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، لكن الآشعة التي خضع لها اللاعب أكدت سلامة العظم.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص أخرى فور العودة لمدريد للوقوف على درجة الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كوستا في أول ظهور له مع أتلتيكو بعد غياب 45 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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