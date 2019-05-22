النصر يريد كاريلو بديلا لموسى مع تجديد الثقة بحمد الله

سيطر مهاجم الهلال المعار من بنفيكا البرتغالي أندريه كاريلو، على الأحداث الرياضية خلال اليومين السابقين في المملكة العربية والسعودية والخارج، على حد سواء، نظرا لحالة التنافس الشديد بين ناديه الحالي الهلال، وبطل الدوري السعودي النصر، على استقطابه.

مصادر صحفية نيجيرية، أكدت أن النصر يطمح في أن يكون كاريلو، بديلا لمهاجمه النيجيري أحمد موسى، الذي يعد أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية، حيث أكدت مصادر النادي أن موسى لن يواصل تجربته في السعودية للموسم القادم، وأن كاريلو سيكون بديلا مناسبا إلى جانب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، الذي تألق في الموسم المنقضي، بتربعه على عرش الهدافين، ومساهمته بشكل كبير في تحقيق النصر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، حيث يرتبط كاريلو بعقد مع ناديه الأصلي بنفيكا، وفي الوقت ذاته، فإن ناديه الحالي الهلال السعودي، يأمل في شرائه بشكل نهائي، بعد المستوى الكبير الذي قدمه في الموسم الماضي، وحالة الرضى والقبول التي أوجدها مع جماهير النادي.

المصادر أكدت أن الهلال عقد لقاء مع وكيل اللاعب البيروفي، وقدم عرضا بقيمة 17 مليون دولار، لشرائه من بنفيكا، لكن مصادر أخرى بينت أن النصر دخل على خط الصفقة، وقدم عرضا وصل إلى 20 مليون دولار، مما سيجعل من كاريلو أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية على الإطلاق.