نجم أتلتيكو مدريد على طاولة مانشستر يونايتد وآرسنال

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أنَّ نجم أتلتيكو مدريد، دخل ضمن قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد وآرسنال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن توماس بارتي، لاعب وسط أتلتيكو، خلال تصريحات له مؤخرًا لم يستبعد إمكانية الرحيل عن الروخيبلانكوس، وهو ما يعطي دفعة كبيرة للناديين الإنجليزيين.

ويسعى اليونايتد للتعاقد مع لاعب وسط في الميركاتو المقبل، بعد رحيل الإسباني أندير هيريرا، عقب انتهاء عقده، بالإضافة إلى المغادرة المحتملة للفرنسي بول بوجبا.

أما آرسنال، فقد خسر في وسط الملعب جهود نجمه الويلزي آرون رامزي، الذي أعلن انتقاله إلى يوفنتوس في يناير/كانون ثان الماضي؛ بسبب انتهاء عقده مع الجانرز في الصيف المقبل.

يذكر أن بارتي، شارك هذا الموسم في 42 مباراة بمختلف البطولات، وأحرز 3 أهداف، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في أتلتيكو.