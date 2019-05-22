البرتغالي باولو سيرجيو مدربًا جديدًا للتعاون

أعلن التعاون السعودي، اليوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي باولو سيرجيو، مدربًا جديدا للفريق خلفا لمواطنه بيدرو إيمانويل.

وقال التعاون، الذي أنهى دوري المحترفين في المركز الثالث، وتأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، في بيان إن سيرجيو توصل لاتفاق مع النادي، وسيوقع على العقد النهائي خلال أيام.

وفاز إيمانويل بجائزة أفضل مدرب هذا الموسم في السعودية قبل أن يترك التعاون يوم الأحد الماضي، وتشير تقارير إلى أنه قد ينتقل لقيادة العين الإماراتي، خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ودرب سيرجيو، 51 عامًا، عدة أندية في البرتغال أبرزها سبورتنج في 2010، كما قاد أندية في أسكتلندا، وقبرص، ورومانيا، ودرب دبا الفجيرة الإماراتي في 2016.