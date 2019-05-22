شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضمان التأهل.. الاتحاد يتعادل مع الوحدة الإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضمن فريق الوحدة الإماراتي صدارة مجموعته بعد عودته متعادلا 1-1 من أرض فريق الاتحاد، أمس (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

وكان الفريقان ضمنا تأهلهما سابقا، مرافقا الاتحاد والنصر والهلال والأهلي، فيما سيكون الوحدة ممثل الإمارات الوحيد في دور الـ16 بعد إقصاء الوصل والعين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة مقابل 11 للاتحاد.

وكان فريق الاتحاد البادئ بالتسجيل عن طريق البرازيلي رومارينيو (د68) وعادل سريعا محمد المنهالي (د71).

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول، وكاد الاتحاد يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة ولكن كرة التشيلي كارلوس فيلانويفا القوية تصدى لها الحارس راشد السويدي وحولها بصعوبة بالغة لركنية (16).

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ولاحت فرصة محققة للاتحاد ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وابعد الكرة عن منطقة الخطر (33).

وارتقى البرازيلي رومارينيو لكرة وصلته من ركنية قبل أن يلعبها بجوار القائم (37). وأنقذ فواز القرني مرماه من هدف محقق للوحدة عندما تصدى ببراعة لكرة سلطان الغافري القوية (38).

وفي الشوط الثاني الذي سيطر الاتحاد على معظم دقائقه، أضاع فيلانويفا فرصة ثمينة عندما تباطأ في تسديد الكرة ليبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (55).

ونجح الاتحاد في أخذ الأسبقية عندما كسر رومارينيو مصيدة التسلل ولعب الكرة إلى يسار السويدي (68)، ولكن الوحدة ومن هجمة سريعة استطاع تعديل النتيجة عندما استثمر محمد المنهالي كرة فشل فواز القرني في الإمساك بها ليلعبها داخل المرمى (71).

ولاحت فرصة ثمينة للاتحاد لمعاودة التقدم ولكن كرة ناصر الشمراني ارتطمت بالقائم قبل أن تعود ويلعبها فيلانويفا بجانب القائم (75).

ويلتقي في دور الـ16 (ثمن النهائي) في منطقة غرب آسيا السد القطري مع مواطنه الدحيل، والأهلي السعودي مع مواطنه الهلال، والاتحاد السعودي مع مواطنه النصر أو ذوب آهان أصفهان الإيراني، والوحدة الإماراتي مع النصر أو ذوب آهان.