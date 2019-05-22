«هيئة الرياضة»: فتح التسجيل للأكاديميات الرياضية القائمة تمهيداً لترخيصها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الهيئة العامة للرياضة فتح التسجيل للأكاديميات الرياضية القائمة، وذلك حرصاً على دعم منظومة التطوير الرياضي واكتشاف وتدريب المواهب الرياضية وذلك عبر الرابط (https://www.gsa.gov.sa/ar/ourservices/Pages/AcademicSurvey.aspx). وأوضحت هيئة الرياضة أن تسجيل الأكاديميات يتيح الفرصة لإيجاد حلقة تواصل ما بين الهيئة والأكاديميات الرياضية القائمة تمهيداً لترخيصها، كما يهدف إلى تعزيز الممارسة وتمكين منظومة التطوير الرياضي من خلال خلق البيئة المناسبة واكتشاف وتطوير المواهب الواعدة في مختلف مناطق المملكة.



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