شكرا لقرائتكم خبر عن الشريان يوقع مع الفراج لتقديم برنامج رياضي على «SBC» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقداً مع الإعلامي وليد الفراج، ليقدم برنامجاً رياضياً بحلة جديدة حصرياً على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي القادم.

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وأكد الشريان حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، مرحباً بانضمام الفراج إلى أسرة قناة SBC، مشيداً بالمسيرة الإعلامية الطويلة والنجاحات الكبيرة التي حققها في محطاته الإعلامية التي خاضها خلال مسيرته.

وأبدى الفراج سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكداً حرصه على الوجود في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كافة الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كافة الشرائح.

ويعد الفراج أحد الإعلاميين البارزين على الساحة الرياضية، فقد حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته الإعلامية التي بدأت منذ نحو 30 عاماً، تنقل خلالها بين العديد من الصحف السعودية والقنوات التلفزيونية والإذاعية، إلى أن قدم برنامجه الرياضي الشهير «أكشن يا دوري».