الهلال يخطف بلهندة من الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض

اقترب الهلال من إتمام التعاقد مع لاعب الوسط المغربي المحترف في غلطة سراي التركي، يونس بلهندة لثلاثة مواسم بقيمة مالية تصل إلى 9 ملايين يورو.

وكشفت مصادر لـ «مكة» أن الصفقة على بعد مسافات قليلة من التوقيع الرسمي.

وجاء اختيار بلهندة لتعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو المتوقع إلى شباب أهلي دبي.

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وكان نادي الاتحاد قريبا من التعاقد من بلهندة في يناير الماضي، ثم جدد مفاوضاته معه في اليومين الماضيين، إلا أن غلطة سراي لم يرد بالموافقة أو الرفض.

وتردد أن رغبة اللاعب في تمثيل الهلال أسهم في حسم الصفقة، كما حفزه أيضا نجاح اللاعبين المغاربة في الدوري السعودي، وترحيب المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رينارد باحترافه في السعودية.

ولعب بلهندة 25 مباراة من غلطة سراي في الموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف، فيما صنع 10 أهداف.

من جهة ثانية برز اسم المدرب السابق لفريق الاتحاد، الكرواتي سلافن بيليتش كأحد الأسماء المرشحة لقيادة الجهاز الفني في الهلال بعد إقالة الكرواتي السابق زوران ماميتش، وانتهاء فترة إعارة المدير الفني الحالي، البرازيلي شاموسكا من نادي الفيصلي.