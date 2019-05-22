الأخضر الشاب في بولندا بحثا عن المونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما أمس، تدريباته في مدينة جدانسك البولندية، استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما ببولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب جرونفالسكا، تحت اشراف المدير الفني خالد العطوي، فيما سيواصل اليوم استعداداته لمواجهة فرنسا السبت المقبل.

ويتطلع المنتخب إلى تحقيق إنجاز مميز، بعد فوزه بكأس آسيا تحت 19 عاما الأخيرة. وتضم مجموعته المونديالية (الخامسة)، فرنسا ومالي وبنما.

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واختار المدرب العطوي قائمة ضمت 21 لاعبا هم، عبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (النصر)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي (الاتحاد)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري (الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (القادسية)، وسالم السليم، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (الهلال)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (الاتفاق)، وفراس الغامدي (الأهلي).

مباريات الأخضر بالبطولة

- يواجه المنتخب الفرنسي السبت المقبل على استاد غدينيا عند الـ 6:00 مساء بالتوقيت المحلي

- يلتقي في الثلاثاء 28 مايو 2019 مع منتخب مالي على استاد غدينيا عند الـ 8:30 مساء

- يواجه في اللقاء الثالث منتخب بنما الجمعة في 31 مايو على استاد بيدجوسزكس عند الـ 6:00 مساء