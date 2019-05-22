العدالة يتمسك بالمدغشقري أندريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أعلنت إدارة نادي العدالة تمسكها بالمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم المدغشقري أندريا تشارلز، نافية توقيع مخالصة مالية مع اللاعب. وأكدت حرصها على استمرار اللاعب مع الفريق ومشاركته معه بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل، وذلك من خلال توقيع عقد جديد معه خلال اليومين المقبلين، خاصة وأن اللاعب أبدى ارتياحا كبيرا لتواجده في النادي.



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