حرب البوسترات.. كل يغني لناديه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تسبب عدم وجود مرجعية رسمية لإثبات وتوثيق البطولات كلجنة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تفنن كل ناد مع نهاية كل موسم، في التغني ببطولاته وعددها، من خلال «حرب البوسترات» التي تشير إلى ما حققته هذه الأندية من بطولات، دون الفصل بين الرسمية وغير الرسمية، مما جعل بعضها مثار سخرية وتشكيك من الجماهير والمهتمين بالوسط الرياضي وتوثيق البطولات.

وكانت آخر لجنة لتوثيق البطولات، اعتمدت بقيادة تركي الخليوي إبان فترة رئاسة أحمد عيد لاتحاد كرة القدم، إلا أن عمل اللجنة لم يكتمل نتيجة اختلاف إدارات الأندية مع عمل اللجنة وعدم اعترافها بنتائج بحوثها في تلك الفترة، مما جعل تاريخ بطولات الأندية السعودية بلا توثيق رسمي ووسط غياب لدور الاتحادات المتعاقبة في هذا الشأن.

النصر يزيد غلته

بعد تتويج الفريق أخيرا بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاجأت إدارة نادي النصر جماهيرها قبل الجميع، بتقديمها (بوستر) يوضح عدد ألقاب النادي على مستوى بطولات الدوري السعودي، مؤكدة أنها وصلت إلى 17 دوريا، بينها 8 ألقاب حققت على التوالي تحت مسمى بطولة الدوري العام، بينما خلا موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم من وجود إحصائية واضحة لعدد بطولات الأندية التي حققت بطولة الدوري منذ انطلاقته عام 1976م.

الاتحاد السعودي يتهرب

لن يجد المتصفح لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أي معلومة تحمل سجلا لأبطال الدوري منذ انطلاقته عام 1976 رغم تحديث الموقع أخيرا، فمن خلال الضغط على أيقونة (بطولات الدوري) لا يظهر سوى تصنيف البطولات دون وجود سجل تاريخي للحاصلين على بطولات الدوري! في إشارة إلى تهربه من رصد البطولات والفائزين بها رغم أنه المرجع الأول والأخير المعني بهذا الشأن.

القدادي: رصد حسب الميول

طالب المؤرخ المعروف، محمد القدادي، الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية بإعادة حوكمة البطولات بطريقة عادلة وموثقة بشكل رسمي من خلال تقديم كل اتحاد لعبة من الاتحادات الرياضية، البطولات الرسمية المصنفة لديه في جميع الألعاب بعيدا عن الهوى والميول والتضليل من خلال الوثائق الصادرة في كل مرحلة، حتى يكون هناك مرجع ثابت ورصد حقيقي غير مضلل أو ناقص أو زائد لجميع البطولات بما فيها بطولة الدوري بجميع مسمياته ونسخه المتعددة.

وأضاف «ما يحدث من رصد، فوضى وانحياز من الإعلاميين لأنديتهم إذا جاز التعبير، حيث يخرج كل منهم ويقدم بطولات ناديه على هواه وميوله بزيادة ونقص في بطولات الخصم».

وأردف «الدوري له أكثر من مسمى كالدوري العام، والدوري الممتاز، والدوري التصنيفي، ودوري المناطق، ودوري كأس الملك، وكأس دوري خادم الحرمين، ودوري جميل، ودوري المحترفين بمسماه الحالي، لذا يجب أن يعاد النظر في توثيق هذه البطولات لجميع المسابقات وفك السيامية التي بينها بشكل مقنن يحفظ لجميع الأندية والاتحادات توثيق البطولات بشكل دقيق موثق بوثائق تاريخية رسمية قديمة، لا أن يترك الأمر عشوائيا، بحيث يقدم وثائق مستحدثة كمستند رسمي قد لا تكون دقيقة، وقبل هذا وذاك على كل من يعمل في هذا الجانب أن يراقب الله سبحانه وتعالى في تقديم المعلومات الصحيحة، بعيدا عن الميول والأهواء، ويجب أن نبعد الجماهير عن ذلك لإنجاز عمل طويل بهدوء ودقة».

الخليوي يشكك ببطولات النصر

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قبل أيام، خرج رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، تركي الخليوي في حديث تلفزيوني، شكك خلاله في عدد بطولات الدوري التي نشرها النصر بعد تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أكد النصر أن فوزه باللقب الأخير حمل الرقم 17 في بطولة الدوري بمختلف مسمياته.

ودلل الخليوي على حديثه بقوله إنه في أحد المواسم الأولى من عمر المسابقة، أقيمت تصفيات نهائية للدوري بين 4 فرق هي الجبلين (بطل الأندية الريفية) والاتفاق (بطل المنطقة الشرقية) والنصر (بطل المنطقة الوسطى) والأهلي (بطل المنطقة الغربية)، وأجريت قرعة فالتقى الجبلين مع الاتفاق والنصر مع الأهلي ليصعد للمباراة النهائية الاتفاق والأهلي، وفاز الأهلي ليكون البطل الرسمي لهذه البطولة، فيما أصدر النصر بيانا أكد فيه أنه بطل الدوري في ذلك الموسم، كما أن الأهلي أصدر بيانا بذات المعنى.

الألقاب حسب الاتحاد الآسيوي

حدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دليل بطولة 2019 محددا منجزات كل فريق في بطولتي الدوري والكأس، والتي يشارك أبطالها في دوري أبطال آسيا، حيث نشر الفرق الأكثر حصولا على بطولة الدوري السعودي. وجاء الهلال في المقدمة بفارق كبير من خلال حصوله على اللقب 15 مرة، مقابل 8 للاتحاد و7 للنصر قبل إضافة اللقب الأخير، و3 ألقاب للأهلي.

سجل أبطال الدوري منذ 1976 حسب ويكيبيديا

01. الهلال: بطل 15 مرة وصيف 13 مرة

02. الاتحاد: بطل 8 مرات وصيف 7 مرات

03. النصر: بطل 7 مرات وصيف 5 مرات

04. الشباب: بطل 6 مرات وصيف 4 مرات

05. الأهلي: بطل 3 مرات وصيف 7 مرات

06. الاتفاق: بطل 2 وصيف 2

07. الفتح : بطل 1 وصيف 0

08.الرياض: بطل 1 وصيف 0