شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الطلائع يتقدم بهدف كريم طارق على الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول الذى يجمع بين طلائع الجيش و الاتحاد السكندرى بتقدم الطلائع بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

أحرز هدف الشوط الأول للطلائع كريم طارق وجاء فى الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

بدأت المباراة بإنحصار اللعب فى منطقة وسط المعلب بين الفريقىن ولكن لم تدوم ليفرض فريق الطلائع السيطرة على مجريات المباراة لمدة 10 دقائق بدون خطورة على مرمى الاتحاد.

وفى الدقيقة 23 من المباراة يغير كريم طارق نتيجة اللقاء باحراز الهدف الأول للطلائع من منطقة الجزاء ليقوم بعمل المتابعة ويحرز الهدف.

وقام فريق الاتحاد بشن عدة هجمات على مرمى الطلائع لكن بدون خطورة على المرمى الطلائع لاينتهى الشوط الأول بتقدم الطلائع بهدف نظيف

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ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا.